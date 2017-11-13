بالفيديو..مدير ملعب “5 جويلية” يصدم العميد وأنصاره !!

كشف مُدير ملعب “5 جويلية”، محمد حاج علي، بأن المُركب الأولمبي لن يستقبل مُباريات، مولودية الجزائر خلال “دوري المُحترفين موبيليس”.

وقال محمد حاج علي لتلفزيلون “النهار”:”الموسم الماضي، الأرضية وُضعت تحت ضغط شديد، وهذا السيناريو لن يتكرر، إن شاء الله”.

وأضاف :”سنعمل على إيجاد أرضية تفاهم مع الرابطة، حيث سنكتفي بإحتضاء الداربيات العاصمة والمُباريات الكبيرة فقط”.

وسيُمثل هذا القرار، ضربة موجعة لإدارة “العميد” التي كانت راغبة في العودة ل”دار الشرع” بدل الإستقبال بملعب “عمر حمادي” ببولوغين.