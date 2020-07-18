بالفيديو.. مذيعة أوكرانية تفقد سنّها الأمامية على الهواء!

تعرضت مذيعة أوكرانية تعمل لدى قناة محلية، لموقف لا تحسد عليه، عندما فقدت سنها الأمامي وهي تقدم نشرة الأخبار على الهواء مباشرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر المذيعة وهي تتعرض إلى فقدان سنّها على الهواء مباشرة.

وظهرت المذيعة في مقطع الفيديو، وهي تلقي نشرتها بشكل طبيعي، حتى تسقط سنها من مكانها لتتدخل وتمسكها بيدها.

وكانت ردة فعل المذيعة جد طبيعية، حيث قامت بإخفاء السن بخفة، وواصلت نشرتها بشكل عادي.

وكتبت المذيعة على إنستغرام :”اعتقدت بصراحة أن الحادث لن يمر دون أن يلاحظه أحد”.

وأضافت: “ولكننا لم نتوقع قدرة المشاهدين على ملاحظة الواقعة”.

وكشفت بادالكو أنها احتاجت إلى إصلاح سنها قبل نحو 10 سنوات، بعد أن تسببت ابنتها في كسرها عن طريق الخطأ.

وتعمل المذيعة “بادالكو” لدى قناة “1 + 1″، وهي قناة أوكرانية محلية مقرها العاصمة كييف، وتقدم برامجها باللغتين، الأوكرانية والروسية.