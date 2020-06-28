بالفيديو.. مراسلة صحفية تتعرض للسطو المسلح على المباشر!

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بكثرة، مقطع فيديو لمراسلة صحفية تتعرض للسطو على المباشر.

وحسب موقع “سي إن إن برازيل”، تعرضت مراسلة قناة “سي إن إن” في البرازيل للسطو المسلح حين كانت على الهواء مباشرة، في أحد شوارع ساو باولو.

وكانت المراسلة، برونا مارسيدو، في بث مباشر صباح أمس السبت تتحدث عن أحوال الطقس، ليفاجئها لص على الهواء.

ويظهر مقطع الفيديو، كيف إقترب اللص من المراسلة، واقتحم المباشر، وقام بتهديدها بالسكين، مما اضطرها لإعطائه هاتفها المحمول.

وحسب ذات المصدر، فإن المراسلة الصحفية بصحة جيدة، وعادت لعملها بشكل طبيعي.