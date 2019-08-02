بالفيديو.. مراكز تعليمية بإسماء إبن باديس والبشير الإبراهيمي في الهند

وضع جمعية النجاة الخيرية لدولة الكويت، حجر الأساس لمشروع مركز تعليمي في الهند يحمل إسم العلامة عبد الحميد بن باديس الجزائري.

المشروع يتوفر على اقسام للدراسة ومسجد و بئر ارتوازية،لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية لاطفال الهند.

وزار الدكتور حسن الحسيني المشروع للاشراف على انطلاق الاشغال به، والذي قال انه يهديه للشعب الجزائري و العالمة عبد الحميد إبن باديس.

كما أشرف الدكتور الحسيني على وضع حجر الأساس لمشروع مركز تعلمي أخر بإسم العلامة البشير الابراهيمي بإشراف جمعية النحاة الخيرية الكويتية.