بالفيديو.. مراهق روسي مسلم يهزم وحده منفذي هجوم موسكو

أنقذ إسلام خليلوف، 15 عامًا، ما يقرب من 100 شخص يوم الجمعة 22 مارس. عندما فتح الإرهابيون النار في قاعة الحفلات الموسيقية بالعاصمة الروسية، حوالي الساعة الثامنة مساءً.

وكان إسلام خليلوف يعمل في غرفة خلع الملابس في قاعة مدينة كروكوس يوم الجمعة 22 مارس. بفضل هذا الطالب في المدرسة الثانوية البالغ من العمر خمسة عشر عامًا. تمكن ما يقرب من 100 شخص من مغادرة قاعة الحفلات الموسيقية دون التعرض لأي إصابة على يد الإرهابيين.

وبدونه، كان من الممكن أن تكون نتائج الهجوم على قاعة مدينة كروكوس في موسكو أكثر دراماتيكية.

وغادرت مجموعة كبيرة من المتفرجين الغرفة في بداية الهجوم، لكنهم كانوا يتجهون نحو طريق مسدود. فإسلام هو الذي أرشد الناس المذعورين إلى المخرج الصحيح.

وسرعان ما انتشرت لقطات المشهد، التي تم تصويرها بالهاتف ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث صفق آلاف الأشخاص للشاب على رباطة جأشه.

واصطحب طالب المدرسة الثانوية المجموعة وصعد إلى المؤخرة، للتأكد من عدم ترك أي شخص خلفه.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية نشرت يوم الأحد، قال إسلام خليلوف إنه قام بعمله بكل بساطة.

وقال، بحسب تعليقات أوردتها صحيفة ديلي ميل: “تم إخبارنا بالمكان الذي نرسل فيه الأشخاص في حالة وقوع حادث. كنت أعرف إلى أين آخذ الناس لجعلهم آمنين”.

وقال: “لقد فهمت أنه إذا لم أرد، فسوف أخسر حياتي وحياة العديد من الأشخاص”.

ويشرح الصبي قائلاً: “بصراحة، كان الأمر مخيفاً للغاية”، مضيفاً أنه لا يزال “في حالة صدمة”.

ويقول طالب المدرسة الثانوية إنه رأى رجلاً يقتل أمام عينيه خلال الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. والذي خلف أكثر من 137 قتيلاً، بينهم ثلاثة أطفال. كان من مشجعي كرة القدم، وقد احتفل به ناديه المفضل سبارتاك موسكو.

كما حصل على وسام زعيم المسلمين الروسي، ومن المتوقع أن تتقلده سلطات البلاد خلال الأيام المقبلة.