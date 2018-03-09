نشر الحساب الرسمي لنادي “شالك” فيديو مصغر لأحد أفضل لقطات بن طالب في تدريبات فريقه قبل مواجهة ماينز الليلة، أين تلاعب بزميله “أمين حاريت” على طريقة زيزو.
بن طالب معروف بمثل هذه الحركات، ولطالما راوغ العديد من اللاعبين بذات الطريقة.
من جهة أخرى، أبدت جماهير “شالك” إعجابها بإرادة الجزائري الذي عاد ليحجز مكانة أساسية في الفريق الألماني.
ويقدم نجم الخضر أداءً كبيرا في الفترة الأخيرة بعد غيابه عن الفريق لقرار فني.
🌀 @nabilbentaleb42 taking @Amine_000 for a spin in training 👀 #s04 pic.twitter.com/UNPGP06Ow4
— FC Schalke 04 (@s04_en) March 7, 2018
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