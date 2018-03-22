بالفيديو.. مراوغة “بودبوز” تصنع الحدث في تدريبات بيتيس !

لا يزال الجزائري رياض بودبوز يصنع الحدث بمراوغاته وبفنياته في تدريبات فريقه “ريال بيتيس” أين نشر هذا الأخير فيديو لمرواغة رياض.

بودبوز تلاعب بزميله مثلما يريد وعلى طريقته المعتادة قبل أن يمرر الكرة بطريقة فنية.

وذكرت جماهير “بيتيس” عبر موقع التواصل الإجتماعي أن “رياض” موهبة تستحق التأمل والتشجيع.

وراح البعض يؤكد أن “الساحر” مثلما يسمى في الأندلس يمكنه قيادة الفريق للمشاركة في الأوروبا ليغ الموسم المقبل.