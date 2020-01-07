بالفيديو.. مراوغة عالمية لـ “بونجاح” في الدوري القطري

الرياضة
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بالفيديو.. مراوغة عالمية لـ “بونجاح” في الدوري القطري
بقلم أمير بهلول

تداول مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لـ “لقطة بونجاح” العالمية، في مباراة فريقه السد أمام العربي في دوري نجوم قطر.

وكان “بونجاح” قد تلاعب بمدافع العربي بطريقة رائعة عندما ترك الكرة تمر إلى زميله أكرم عفيف الذي سجل الهدف الخامس لفريقه.

فالجميع كان يتحدث عن دهاء النجم الجزائري، مؤكدين أن “بونجاح” يعود شيئا فشيئا لمستواه المعهود مع فريقه “السد”.


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