بالفيديو.. “مراوغة” عالمية من بن رحمة تصنع الحدث في “إنجلترا” !

تداول مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لنجم برينتفورد، سعيد بن رحمة، وهو يتلاعب بمدافعي “واتفورد”.

وكان الفريقان قد التقيا في مباراة ودية أمس السبت في إطار التحضير لاستئناف المنافسة في “البريميرليغ” و”الشامبيونشيب”.

ونالت مراوغة “بن رحمة” اهتمام العديد من الجماهير الإنجليزية، خاصة جماهير “البلوز”، التي تريد رؤية النجم الجزائري ضمن فريقها الموسم المقبل.

يذكر أن البلوز قد اتصلوا رسميا باللاعب الجزائري من أجل ضمه في الميركاتو المقبل.