بالفيديو.. مراوغة مارسيلو تتسبب في كسر للاعب منافس

تسبب النجم البرازيلي، مارسيلو، لاعب فلومينينسي، فجر اليوم الأربعاء، في إصابة خطيرة للاعب نادي أرجنتينوس جينيور، لويسيانو سانشيز.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي، لقطة من هذه المباراة، أين راوغ مارسيلو، للاعب نادي أرجنتينوس، لويسيانو سانشيز.

كما تسبب النجم السابق لريال مدريد، خلال هذه اللقطة، بكسر مروع لساق اللاعب لويسيانو سانشيز، ما استدعى طرده بالبطاقة الحمراء.