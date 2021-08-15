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الرياضة

بالفيديو.. مراوغة محرز الرائعة لنجم توتنهام تصنع الحدث

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. مراوغة محرز الرائعة لنجم توتنهام تصنع الحدث
محرز ومراوغاته الخاصة
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سقط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمسية اليوم الأحد في المباراة الافتتاحية من الدوري الانجليزي الممتاز أمام توتنهام هوتسبير.

المواجهة عرفت مُشاركة النجم الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا من جانب مانشستر سيتي لكنه لم يُقدم مواجهة في المستوى.

لكن الساحر الجزائري ترك بصمته في اللقاء من خلال مراوغة  رائعة لنجم المحليين “دايلي آلي”، حيث أسقطه أرضا.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=972890
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