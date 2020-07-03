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بالفيديو.. مراوغة “محرز” العالمية تصنع الحدث في “إنجلترا”

الرياضة
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بالفيديو.. مراوغة “محرز” العالمية تصنع الحدث في “إنجلترا”
بقلم أمير بهلول

صنع النجم الجزائري “رياض محرز”، الحدث في “إنجلترا” وذلك بعد تألقه في الدقائق التي شارك فيها أمام “ليفربول” أمس الخميس.

وتلاعب “محرز” بدفاع “الريدز” في أكثر من مرة، لكن القطة الأبرز عندما راوغ البرازيلي “فابينيو” وأسقطه أرضا قبل أن يسدد الكرة لتمر بجانب القائمة الأيمن للحارس “أليسون”.

وتداول مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لتلك اللقطة مؤكدين أن ما يملكه محرز من إمكانيات يجعل الجميع يتخوف من تعرضهم للسخرية أمام فنياته.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=846594

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