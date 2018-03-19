رغم الإقصاء المر لنادي ليستر سيتي من كأس الإتحاد الإنجليزي، إلا أنّ جماهير “الفوكسيس” لم تنسى ما فعله رياض محرز بمدافع البلوز “ماركوس ألونسو” في إحدى لقطات المباراة.

مباشرة بعد وصول الكرة لمحرز قام هذا الأخير بالتلاعب بالمدافع الإسباني على طريقة “رونالدينيو”.

سحر محرز تم تداوله في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، أين أعجب الجميع بتلك اللقطة.

وأجمعت الجماهير أن “رياض” مكانته في أحد الأندية الكبرى ومطالب بالرحيل في الصائفة المقبلة.