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الرياضة

بالفيديو.. مرباح يصد ركلة جزاء جديدة ويصنع الحدث في المغرب !

بقلم عبد النور حواز
بالفيديو.. مرباح يصد ركلة جزاء جديدة ويصنع الحدث في المغرب !
مرباح
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صد سهرة اليوم الأحد الحارس الدولي الجزائري، غايا مرباح، ركلة جزاء جديدة مع فريقه الرجاء البيضاوي المغربي.

مرباح تعملق في الدقيقة 90+8 ليصد ركلة جزاء مانحا العالمي فوزا في غاية الأهمية أمام المضيف نهضة ابركان.

كما تُعتبر هاته ركلة الجزاء الثانية التي يصدها حامي عرين الرجاء في 3 مباريات خاضها لحد الآن في الدوري المغربي.

كما انتهت مواجهة اليوم بفوز الرجاء بهدفين لهدف وحيد ليبقى الأخير في سباق المنافسة على اللقب.

رابط دائم : https://nhar.tv/srb9G
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