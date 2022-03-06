بالفيديو.. مرباح يصد ركلة جزاء جديدة ويصنع الحدث في المغرب !

صد سهرة اليوم الأحد الحارس الدولي الجزائري، غايا مرباح، ركلة جزاء جديدة مع فريقه الرجاء البيضاوي المغربي.

مرباح تعملق في الدقيقة 90+8 ليصد ركلة جزاء مانحا العالمي فوزا في غاية الأهمية أمام المضيف نهضة ابركان.

كما تُعتبر هاته ركلة الجزاء الثانية التي يصدها حامي عرين الرجاء في 3 مباريات خاضها لحد الآن في الدوري المغربي.

كما انتهت مواجهة اليوم بفوز الرجاء بهدفين لهدف وحيد ليبقى الأخير في سباق المنافسة على اللقب.