بالفيديو.. مرباح يصد ركلة جزاء جديدة ويصنع الحدث في المغرب !
بقلم عبد النور حواز
صد سهرة اليوم الأحد الحارس الدولي الجزائري، غايا مرباح، ركلة جزاء جديدة مع فريقه الرجاء البيضاوي المغربي.
مرباح تعملق في الدقيقة 90+8 ليصد ركلة جزاء مانحا العالمي فوزا في غاية الأهمية أمام المضيف نهضة ابركان.
كما تُعتبر هاته ركلة الجزاء الثانية التي يصدها حامي عرين الرجاء في 3 مباريات خاضها لحد الآن في الدوري المغربي.
كما انتهت مواجهة اليوم بفوز الرجاء بهدفين لهدف وحيد ليبقى الأخير في سباق المنافسة على اللقب.
مرباح غاية 👏👏pic.twitter.com/mRAUvwppQM
— Said (@Said48329364) March 6, 2022
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