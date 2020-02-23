بالفيديو.. مرزوقي يعود بعد 4 سنوات ويسجل هدف عالمي

عاد اللاعب السابق لمولودية الجزائر، خير الدين مرزوقي، أمس الأحد، لأجواء المنافسة، بعد أربعة سنوات من الغياب، مسجلا أول أهدافه بألوان فريقه الجديد شبيبة سكيكدة.

وقاد خير الدين مرزوقي، فريقه شبيبة سكيكدة، لتحقيق الفوز في المباراة التي جمعتهم بشبيبة بجاية، لحساب المحترف الثاني.

وتمكن اللاعب السابق لمولودية الجزائر، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ74 من هذه المواجهة، بطريقة عالمية.

يذكر أن خير الدين مرزوقي 27 عاما، تم ايقافه عن ممارسة كرة القدم، من طرف لجنة الإنضباظ، لمدة أربعة سنوات، بعد ثبوت تناوله مواد محظورة.