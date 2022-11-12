بالفيديو.. مرض نادر يسرق إبتسامة إيمان وأملها في الجزائريين

أشعلت الشابة إيمان بوخالفة، والتي تنحدر من بلدية العفرون بالبليدة، صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب معاناتها من مرض جلدي نادر أذهب إبتسامتها.

وتعاني إيمان، وهي إبنة بوخالفة عبد القادر، وهو أستاذ متقاعد في مادة العلوم الطبيعية، من حالة نادرة لمرض سرطان الجلد.

تلفزيون “النهار” تنقل إلى منزل إيمان، للوقوف على حالتها وايصال صوتها للجزائريين والسلطات.

وأوضحت الشابة في ميكروفون “النهار”، أنها إكتشفت مرضها سنة 2020، وتم متابعة حالتها في مستشفى “مصطفى باشا” بالعاصمة.

وقالت أيمان أنها خضعت لـ4 بروتوكولات صحية، منها العلاج الكيمياوي، إلا أن الأطباء، وقعوا لها على عدم وجود دواء لعلاج حالتها بالجزائر.

وأكدت إيمان أنها لا تستطيع حتى النوم، بسبب الآلام الشديدة التي تتسبب بها الأورام التي تغطي جسمها.

وتابعت الشابة: “أقول دائما الحمد لله، أريد أن أعود كما كنت في السابق، العلاج الكيمياوي لم يجدي نفعا، والأطباء أعطوني أملا في الشفاء في حال سفري للعلاج بالخارج”.

وتناشد إيمان المحسنين والسلطات لمساعدتها على التنقل للعلاج خارج الوطن، لأن تكلفة علاجها جد باهضة.

مؤكدة أنها مع عائلتها، لا يمكن أن توفر هذا المبلغ، لذلك تدعو السلطات ورجال الأعمال لمساعدتها.

وفي إنتظار الإلتفات إلى حالتها، تبقى إيمان صامدة ومبتسمة ومكافحة للمرض، متسلحة بالصبر في مواجهة هذه العلة.