بالفيديو.. مزياني:”لهذا السبب لم أنجح مع لوهافر”

كشف المهاجم الجزائري للترجي الرياضي التونسي الطيب مزياني عن السبب الحقيقي وراء فشل نجاحه مع فريق لوهافر الفرنسي.

وقال مزياني في حوار مطول أجراه مع موقع “فووت 24″ التونسي:”في البداية كان من المقرر عدم مغادرتي نادي بارادو لكن تألقي ذلك الموسم وتسجيلي 21 هدفا دفعني للتفكير في الإحتراف”.

“بعد وصولي للوهافر تحدث معي المدرب وقال لي بأنه لن يعتمد علي في الوقت الحالي ويجب أن أصبر.. حدثت الكثير من الأمور بين الناديين خاصة وأن فريقي الأصلي بارادو كان يُريدني أن ألعب لكي يقوم ببيعي لنادي آخر بينما فريق لوهافر كان يُشركني مع الفريق الرديف”.