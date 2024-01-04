بالفيديو.. مزياني هدافا ويهدي فوزا جديدا لفريقه النادي الإفريقي

منح اللاعب الجزائري طيب مزياني، الفوز لناديه النادي الإفريقي، في المباراة التي جمعتهم أمس الأربعاء، بنادي باجة.

وشارك طيب مزياني، أساسياً ضمن تشكيلة فريقه النادي الإفريقي، في المباراة التي جمعتهم بمضيفهم نادي باجة.

كما برز خريج مدرسة بارادو، في الدقيقة التاسعة من عمر هذا اللقاء، أين تمكن من تسجيل الهدف الوحيد في هذه المباراة لصالح النادي الإفريقي.

وبهذا رفع الطيب مزياني، رصيده من الأهداف لهذا الموسم بألوان فريقه النادي الإفريقي إلى 4 أهداف.