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الرياضة

بالفيديو.. مزياني يفتتح سجله التهديفي مع النادي الإفريقي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. مزياني يفتتح سجله التهديفي مع النادي الإفريقي
مزباني
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قاد الدولي الجزائري الطيب مزياني فريقه النادي الإفريقي لتحقيق تعادل صعب في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعته بالملعب التونسي.

وانتهت المباراة المثيرة بهدف مقابل هدف، سجل الهدف الوحيد لصالح النادي الإفريقي الطيب مزياني في الدقيقة 84 التي جرت ملعب “حمادي العقربي”.

وحلّ مزياني قبل أسابيع فقط، بفريق النادي الإفريقي قادما من نادي أبها السعودي، في تجربة جديدة له، حيث فضل اللعب في الدوري التونسي على الجزائري لعدة اعتبارات رغم إصرار عدد من الأندية التعاقد مع على غرار شباب بلوزداد و مولودية الجزائر.

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