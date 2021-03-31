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بالفيديو.. مزياني يواصل التألق ويُسجل في كلاسيكو تونس

الرياضة
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بالفيديو.. مزياني يواصل التألق ويُسجل في كلاسيكو تونس صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

واصل أمسية اليوم الأربعاء اللاعب الجزائري “الطيب مزياني” تألقه مع فريقه النجم الساحلي التونسي بمُناسبة كلاسيكو تونس.

“مزياني” سجل الهدف الأول لليتوال ضد النادي الإفريقي في لقاء الجولة ال21 من الدوري التونسي الذي انتهى بالتعادل بهدفين لهدفين.

هدف اللاعب القادم من الترجي الرياضي التونسي خلال الميركاتو الشتوي المُنقضي جاء في الدقيقة ال49.

ويُعتبر هذا الهدف السادس لخريج مدرسة أتلتيك بارادو في 5 مُباريات خاضها بقميص النجم الساحلي.


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