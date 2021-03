بالفيديو.. مزياني يواصل التألق ويُسجل في كلاسيكو تونس

“مزياني” سجل الهدف الأول لليتوال ضد النادي الإفريقي في لقاء الجولة ال21 من الدوري التونسي الذي انتهى بالتعادل بهدفين لهدفين.

هدف اللاعب القادم من الترجي الرياضي التونسي خلال الميركاتو الشتوي المُنقضي جاء في الدقيقة ال49.

ويُعتبر هذا الهدف السادس لخريج مدرسة أتلتيك بارادو في 5 مُباريات خاضها بقميص النجم الساحلي.

🇩🇿⚽️ Another game and another goal for Tayeb Meziani who scores his 6th goal in 5 games since joining Etoile du Sahel ! #TeamDZ pic.twitter.com/cjKQfsuvut

