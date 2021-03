بالفيديو.. مزياني يُسجل ثلاثية مع النجم الساحلي التونسي

سجل أمسية اليوم الأحد اللاعب الجزائري “الطيب مزياني” ثلاثية كاملة مع فريقه النجم الساحلي في الرابطة المحترفة التونسية الأولى.

“مزياني” قاد “ليتوال” للفوز على مُضيفه “تاطاوين” بثلاثية كاملة مُقابل هدف وحيد لحساب الجولة ال20.

ثلاثية الطيب مزياني جاءت في الدقائق ال15 وال27 وال66 على التوالي.

وبهذه الثلاثية وصل مزياني للهدف الرابع له في 3 لقاءات فقط.

🇩🇿⚽️ What a goal by Tayeb Meziani 🚀🚀 His second goal of the game and his 3rd goal in 3 games since joining Étoile du Sahel 🔥 #TeamDZ pic.twitter.com/TouKyrFjJT — DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) March 21, 2021

🇩🇿⚽️ Tayeb Meziani’s first goal today is not bad either 👏👏 #TeamDZ pic.twitter.com/ARxOA9EBkr — DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) March 21, 2021