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بالفيديو.. مزياني يُسجل ثلاثية مع النجم الساحلي التونسي

الرياضة
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بالفيديو.. مزياني يُسجل ثلاثية مع النجم الساحلي التونسي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

سجل أمسية اليوم الأحد اللاعب الجزائري “الطيب مزياني” ثلاثية كاملة مع فريقه النجم الساحلي في الرابطة المحترفة التونسية الأولى.

“مزياني” قاد “ليتوال” للفوز على مُضيفه “تاطاوين” بثلاثية كاملة مُقابل هدف وحيد لحساب الجولة ال20.

ثلاثية الطيب مزياني جاءت في الدقائق ال15 وال27 وال66 على التوالي.

وبهذه الثلاثية وصل مزياني للهدف الرابع له في 3 لقاءات فقط.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=974757

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