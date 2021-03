بالفيديو.. مزياني يُسجل هدفه الأول منذ ثلاث سنوات !!

هدف مزياني الذي جاء ضد فريق مُستقبل سليمان في الدوري التونسي هو الأول له منذ ثلاث سنوات.

حيث يعود آخر هدف سجله مزياني لسنة 2018 في لقاء فريقه السابق أتلتيك بارادو ضد إتحاد العاصمة مثلما كشف عنه موقع “ديزاد فووت”.

وفي لقاء اليوم أيضا سجل اللاعب الجزائري الآخر في صفوف “ليتوال” رضوان زردوم بعد تمريرة حاسمة من مواطنه حسين بن عيادة.

🇩🇿⚽️ Goal Tayeb Meziani! The Algerian scores on his debut for Étoile du Sahel after coming on as a sub, it’s his first goal since 2018 (Paradou vs USM Algiers) #TeamDZ pic.twitter.com/VSBrt2frM4

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) March 7, 2021