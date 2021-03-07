بالفيديو.. مزياني يُسجل هدفه الأول منذ ثلاث سنوات !!

الرياضة
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بالفيديو.. مزياني يُسجل هدفه الأول منذ ثلاث سنوات !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

سجل أمسية اليوم الأحد اللاعب الجزائري الطيب مزياني هدفه الأول بقميص فريقه الجديد النجم الساحلي التونسي.

هدف مزياني الذي جاء ضد فريق مُستقبل سليمان في الدوري التونسي هو الأول له منذ ثلاث سنوات.

حيث يعود آخر هدف سجله مزياني لسنة  2018 في لقاء فريقه السابق أتلتيك بارادو ضد إتحاد العاصمة مثلما كشف عنه موقع “ديزاد فووت”.

وفي لقاء اليوم أيضا سجل اللاعب الجزائري الآخر في صفوف “ليتوال” رضوان زردوم بعد تمريرة حاسمة من مواطنه حسين بن عيادة.


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