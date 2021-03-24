بالفيديو.. مزياني يُسجل هدفه الخامس بقميص النجم الساحلي

سجل أمسية اليوم الأربعاء اللاعب الجزائري “الطيب مزياني” هدفه الخامس بقميص النجم الساحلي التونسي في 4 لقاءات فقط.

مزياني قاد فريقه للفوز على الضيف النادي الرياضي البنزرتي برباعية كاملة دون رد في الجولة ال14 من الدوري التونسي.

اللاعب الجزائري افتتح التهديف لليتوال في هذا اللقاء في الدقيقة ال45+1.

يُذكر أن مزياني التحق بالنجم الساحلي في الميركاتو الشتوي المنقضي قادما من غريمه الترجي الرياضي.