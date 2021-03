بالفيديو.. مزياني يُسجل هدفه الخامس بقميص النجم الساحلي

مزياني قاد فريقه للفوز على الضيف النادي الرياضي البنزرتي برباعية كاملة دون رد في الجولة ال14 من الدوري التونسي.

اللاعب الجزائري افتتح التهديف لليتوال في هذا اللقاء في الدقيقة ال45+1.

يُذكر أن مزياني التحق بالنجم الساحلي في الميركاتو الشتوي المنقضي قادما من غريمه الترجي الرياضي.

🇩🇿⚽️ Goaaaal Tayeb Meziani ! His 5th goal in just 4 games since joining Étoile du Sahel #TeamDZ 🔥 pic.twitter.com/jlWPFj5mO5

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) March 24, 2021