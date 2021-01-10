بالفيديو.. مزيان حاسم مع الترجي في الدوري التونسي

تألق أمسية اليوم الأحد اللاعب الدولي الجزائري عبد الرحمان مزيان مع فريقه الترجي الرياضي التونسي بمناسبة مواجهة الضيف مستقبل الرجيش.

لاعب إتحاد العاصمة السابق قاد “المكشخة” للفوز بهدفين دون رد على الملعب الأولمبي رادس لحساب الجولة ال7 من الرابطة التونسية المحترفة الأولى.

الجناح الجزائري كان وراء الهدف الثاني عندما منح كرة على طبق لزميله مرزوقي وضعها الأخير في الشباك في الدقيقة ال63.

المواجهة عرفت أيضا تألق اللاعب الجزائري الأخر في صفوف الترجي عبد الرؤوف بن غيث.