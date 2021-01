بالفيديو.. مزيان حاسم مع الترجي في الدوري التونسي

لاعب إتحاد العاصمة السابق قاد “المكشخة” للفوز بهدفين دون رد على الملعب الأولمبي رادس لحساب الجولة ال7 من الرابطة التونسية المحترفة الأولى.

الجناح الجزائري كان وراء الهدف الثاني عندما منح كرة على طبق لزميله مرزوقي وضعها الأخير في الشباك في الدقيقة ال63.

المواجهة عرفت أيضا تألق اللاعب الجزائري الأخر في صفوف الترجي عبد الرؤوف بن غيث.

🇩🇿🎯 Assist Abderrahmane Meziane after being put through on goal by Raouf Benguit, good work by the 2 Algerians to give Esperance the 2-0 lead #TeamDZ pic.twitter.com/PuZrbEhnUd

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) January 10, 2021