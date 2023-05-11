بالفيديو.. مزيان مخاطبا أنصار لياسما:”عرفتوني راجل ويستحيل أن أخون”

طمئن لاعب إتحاد العاصمة، عبد الرحمن مزيان، أنصار الفريق عن سبب غيابه عن سفرية الكوت ديفوار.

برسم مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، أمس الأربعاء، ضد أسيك ميموزا.

ونشرت إدارة إتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أمس الأربعاء، فيديو للاعب مزيان، الذي أوضح فيه بدوره سبب غيابه عن مواجهة أسيك ميموزا.

وصرح مزيان:” أشكر اللاعبين على أدائهم الرجولي في المواجهة، الأمور لم تُحسم بعد، وسنخوض نهائي قبل الموعد في مواجهة الإياب”.

وأوضح مزيان:”الإصابة حرمتني من التنقل مع الفريق للكوت ديفوار، والطبيب منحي راحة لمدة 7 أيام، أتمنى أن أكون جاهزاً في مواجهة الإياب”.

وتابع المتحدث:”سأكون في الخدمة إن إحتاجني المدرب في لقاء العودة، وسأساعد زملائي لبلوغ نهائي كأس الكاف”.

وختم عبد الرحمن مزيان قوله:”مزيان عرفتموه رجلاً، ويستحيل أن يخدع الثقة”.