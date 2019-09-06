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بالفيديو..مزيان ممرر حاسم مع العين الإماراتي

الرياضة
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بالفيديو..مزيان ممرر حاسم مع العين الإماراتي
بقلم حكيم شق الطين

تمكن الدولي الجزائري، عبد الرحمان مزيان من مساعدة فريقه العين في تحقيق فوز كبير لحساب الجولة الثانية من كأس الخليج العربي الإماراتي.

وحقق نادي “الزعيم” فوزا على نظيره الجزيرة بثلاثية كاملة، بمساهمة مزيان في تسجيل الهدف الثاني بعد توزيعة محكمة أنهاها زميله البرازيلي، كايو كانيدو كريا، بهدف عند الدقيقة الـ48.
وبهذه النتيجة تصدر النادي البنفسجي زعامة المجموعة الأولى من الدوري الإماراتي برصيد 4 نقاط .


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