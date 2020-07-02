بالفيديو.. مزيان يسجل بمقصية ويساهم في فوز الترجي برباعية

تألق المهاجم الجزائري، عبد الرحمان مزيان، أمس الأربعاء، في المواجهة الودية التي فاز بها فريقه الترجي التونسي، بـ4-0 أمام فريق مستقبل سكرة.

وشارك عبد الرحمان مزيان، أساسيا في هذه المباراة الودية، إلى جانب مواطنيه الياس شتي، وبلال بن ساحة.

وتألق المهاجم السابق لاتحاد العاصمة، في هذه الودية، أين افتتح باب التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة الـ25، عن طريق ضربة مقصية.

وشهد الشوط الثاني من هذه المواجهة، دخول الجزائري الآخر عبد الرؤف بن غيث، والذي ترك بصمته في المباراة بتسجيله الهدف الرابع والأخير عن طريق ضربة جزاء.

يذكر أن هذه المباراة تدخل ضمن تحضيرات نادي الترجي الرياضي التونسي، استعدادا لاستئناف منافسة الدوري التونسي.