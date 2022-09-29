بالفيديو.. مزيان يُسجل أسرع هدف جزائري في التاريخ والمحليين يهزمون السودان

هزم سهرة اليوم الخميس المنتخب الوطني للاعبين المحليين مُنتخب السودان بثنائية دون رد في مواجهة ودية.

وجرت المواجهة الودية الثانية للمحليين بملعب ميلود هدفي بوهران بعد الأولى أمام منتخب نيجيريا الأول يوم الجمعة الماضي بملعب الشهيد محمد حملاوي بقسنطينة 2-2.

وسجل ثنائية الخضر اليوم كل من عبد الرحمن مزيان في الدقيقة الـ1 وأيمن محيوص في الدقيقة الـ77.

وعرفت مواجهة اليوم تسجيل مزيان أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الجزائرية بعد 7 ثواني فقط.