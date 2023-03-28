بالفيديو.. مسؤولو الكاف يتفقدون المنشآت الرياضية بوهران

تفقدّت لجنة تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنشآت الرياضية لمدينة وهران بما فيها ملعب ميلود هدفي.

وكانت بداية الإجراء بتنقل المسؤولين عن الهيئة الكروية الإفريقية بولاية وهران، وملعب ميلود هدفي الذي يعتبر جوهرة الملاعب الجزائرية، قبل التنقل إلى مدينة قسنطينة ثم عنابة، و بعدها التوجه إلى العاصمة والبليدة لتفقد باقي الملاعب.

وكان في استقبال المسؤولين عن الكاف منير دبيشي الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم

ووالي ولاية وهران سعيد سعيود الذي يبدي اهتماما كبيرا بالقطاع الرياضي.

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