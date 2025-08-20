بالفيديو.. مساعدات أنصار “العميد” تصل غزة

وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الانسانية لأنصار مولودية الجزائر، إلى قطاع غزة في فلسطين المحتلة.

وكان عشاق اللونين الأحمر والأخضر، قد قرروا في خرجة تحسب لهم، الغاء احتفالات الذكرى الـ 104 لتأسيس ناديهم، الموافقة لـ 7 أوت الجاري، وتخصيص أموال الاحتفالات. لدعم غزة التي تشهد انتشار المجاعة وسوء التغدية.

ونجح “الشناوة” في كسر الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني، وسياسة التجويع، حيث وصلت الدفعة الأولى من مساعدات أنصار المولودية إلى شعب غزة.

وتعامل أنصار مولودية الجزائر، مع جمعية “البركة” الجزائرية مكتب فلسطين. من أجل تحقيق هدفهم الانساني. حيث تم كدفعة أولى توزيع 200 ألف وجبة ساخنة على سكان القطاع.

يُشار إلى أن “الشناوة” قرروا إلغاء احتفال ذكرى التأسيس، بسبب فاجعة وفاة 4 مناصرين في جولة ختام الموسم الماضي في حادثة السقوط من أعلى مدرجات ملعب 5 جويلية. وتخصيص أمواله لمساعدة أهلنا في غزة.