بالفيديو..مساعد مدرب الترجي يدخل في مناوشات مع الصحفيين

شهدت الندوة الصحفية التي نشطها مساعد مدرب فريق الترجي التونسي، مجدي تراوي، صبيحة اليوم الجمعة، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة دخوله في ملاسنات مع أحد الصحفيين الجزائريين.

وإحتجت وسائل الإعلام الجزائرية عقب مقاطعة المدرب الرئيسي لفريق الترجي التونسي للندوة الصحفية التي كان من المقرر أن ينشطها صبيحة اليوم، حيث إكتفى بإرسال مساعده، وهو ما لم يتقبله بعض الصحفيين.

وقرر المدرب المساعد لفريق الترجي مقاطعة الندوة الصحفية هو الآخر عقب دخوله في ملاسنات مع أحد الصحفيين.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة سيواجه يوم غد السبت فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.