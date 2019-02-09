بالفيديو.. مساعد مدرب “لوام” يُفجر قنبلة من العيار الثقيل بطلها “زطشي”

فجر مساعد مدرب فريق أولمبي المدية “كمال حركابي” فضيحة من العيار الثقيل أمسية اليوم السبت.

وذلك بعد لقاء “لوام” ضد الضيف “شباب بلوزداد” الذي إنتهى بفوز الآخير بهدف دون رد بملعب الإمام إلياس بالمدية.

وقال “حركابي” بعد نهاية اللقاء في تصريحات تلفزيونية:”البعض يُريد إسقاط هذا الفريق إلى المحترف الثاني ولاندري السبب”.

“في السنوات الماضية كان هناك صراع بين رئيس الفاف زطشي و”بوقلقال” وطالب الأول من رئيس المدية ترتيب إحدى المباريات”.

“بوقلقال كان رياضي ورفض ترتيب تلك المباراة عندما كان زطشي رئيسا لنادي بارادو ماجعله يشدلو الحقد”.