بالفيديو.. مسافرون يقضون 20 ساعة في مطار ليون بسبب الجوية الجزائرية !!

قضى 254 مسافرا، أكثر من 20 ساعة في مطار سانت اكسوبيري بليون، بسبب عطب فني أصاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

حيث كان المسافرون المتوجهون إلى الجزائر العاصمة، ينتظرون إقلاع الطائرة، إلا أنها تأخرت لأكثر من 20 ساعة.

وكان من المقرر أن تقلع الطائرة “الرحلة AH1037 من ليون إلى الجزائر العاصمة في حدود الساعة 13:35 وبسبب عطب فني عند الإقلاع في حدود الساعة 14:00 أبلغوا الركاب بتأخر الرحلة.

وظل الركاب على متن الطائرة لأكثر من 3 ساعات كاملة، ما أثار غضبهم واستياءهم، ليقرر بعدها المسؤولون إنزالهم من الطائرة في حدود الساعة 17:00.

ووفقا للمعلومات، والفيديو الذي نشره المسافرون الغاضبون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فإنهم قضوا ليلة الخميس إلى الجمعة في مطار ليون دون أن يقترب منهم أي مسؤول من الشركة الجزائرية للسؤال عنهم والإطمئنان عليهم.

وكان من بين المسافرين عز الدين جاسي عميد مسجد فيلوربان بليون وباحث في كلية الدراسات والكيمياء والفيزياء والإلكترونيات.

حيث نشر صورا وفيديوهات عبر حسابه الحاص على “الفايسبوك” يكشف من خلالها غضب واستياء المسافرين.

وكتب أيضا أنه وإلى غاية الساعة 9:45 من صباح اليوم الجمعة لا يزالون في مطار ليون، في انتظار الطائرة التي من المفروض أن تقلهم إلى الجزائر.