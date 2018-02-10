بالفيديو.. مسبوق قضائيا يحاول حرق نفسه في بوفاريك !

أقدم شاب على حرق نفسه، اليوم السبت، بإشعال النار في جسده، في وسط مدينة بوفاريك.

وأظهر فيديو، تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، شاب في إحدى شوارع بوفاريك والنار مشتعلة في جسده.

حيث حاول أحد المارة التقرب منه ومحاولة إخماد النار التي اشعلها في جسده.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشاب مسبوق قضائيا، حيث سبق وأن تمت متابعته قضائيا في قضية قتل.

كما أنه يعاني من بعض الإضطرابات النفسية والعقلية.

ولايزال الشاب على قيد الحياة، وهذا بعدما تم اخماد النار وإنقاذه، ويتواجد حاليا في المستشفى ويعاني من حروق من الدرجة الثالثة.