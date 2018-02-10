بالفيديو.. مسبوق قضائيا يحاول حرق نفسه في بوفاريك !

أقدم شاب على حرق نفسه، اليوم السبت، بإشعال النار في جسده، في وسط مدينة بوفاريك.
وأظهر فيديو، تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، شاب في إحدى شوارع بوفاريك والنار مشتعلة في جسده.
حيث حاول أحد المارة التقرب منه ومحاولة إخماد النار التي اشعلها في جسده.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشاب مسبوق قضائيا، حيث سبق وأن تمت متابعته قضائيا في قضية قتل.
كما أنه يعاني من بعض الإضطرابات النفسية والعقلية.
ولايزال الشاب على قيد الحياة، وهذا بعدما تم اخماد النار وإنقاذه، ويتواجد حاليا في المستشفى ويعاني من حروق من الدرجة الثالثة.
التعليقات (3)
نتمنى أن السبب ليس من أجل سميرة
انتم من قام بالخبرة الطبية …………هذا حال بلادي عدنا نسمع و نرى …….و حسرتاه عليك يا بلادي ….. من نحن احسن من السويد
اللهم اشفيه وفك كربته يارب ، مؤسف مانرى اليوم من حرقة وحرق للانفس ، إلا هاذا الحد الناس ترى النفس رخيصة ؟ شكرا للأخ الذي انقذه ، وصاحبة الفيديو ، نكبر للنصر وليس لرؤية انسان يحترق وروح تزهق ، عوض أن تكبري سارعي لإخماد النار التي تتصاعد مع جسده ، اللهم اهدينا واغفر لنا