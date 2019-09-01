بالفيديو.. مستحضرات تجميل اسرئلية الصنع تغزو السوق الجزائرية ببشار

غزت، منتجات مواد تجميل خاصة بالشعر اسرائلية الصنع للسوق الجزائرية ببشار، حسبما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

الفيديو المتداول، أظهر أنّ المنتوج يخص الشركة الفرنسية “L’Oréal elvive” الخاصة بصناعة مستحضرات الشعر.

حيث أنّ المعروف بأن الشركة الأم موجودة بفرنسا، إلاّ أن البلد المنشأ يختلف حيث يحمل عبارة “made in israil”.

وهو ما يطرح جدلا واسعا، وعلامة استفهام كيف تمكنت هذه المنتوجات من الدخول إلى الأسواق الجزائرية، وكيف لم تنتبه الجهات المعنية لهذا المنتوج المطبّع بشكل مباشر مع الكيان.