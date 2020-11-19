بالفيديو.. مستشفى وهران يتضامن مع أخصائية إنعاش مصابة بكورونا فقدت أهلها بالوباء

قام الطاقم الطبي وشبه الطبي لمستشفى وهران الجامعي، الدكتور بن زرجب، بوقفة تضامنية مع أخصائية إنعاش أصيبت بكورونا.

وحسب مستشفى وهران، تدعى الدكتورة مرتاض هدى وهي أخصائية إنعاش، ترقد حاليا بالمستشفى نتيجة إصابتها بفيروس كورونا بمعية والدها.

وحسب ما ورد في الصفحة الرسمية للمستشفى الجامعي لولاية وهران، فقدت الطبيبة أول أمس والدتها وأخوها بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويظهر الفيديو، وقفة الحضور الذين كان باديا عليهم الحزن والتأثر بسبب ماحل بزميلتهم دقيقة صمت ترحما على الفقيدين.

وتمنى الطاقم الطبي وشبه الطبي لمستشفى وهران الجامعي الشفاء العاجل للدكتور مرتاض هدى ولأفراد عائلتها ولكل المصابين.

للإشارة تعرف إصابات كورونا في الجزائر ارتفاعا قياسيا منذ منتصف شهر أكتوبر الفارط.

https://www.facebook.com/219204078432077/videos/211101657040761/?__cft__[0]=AZVedvzzPXyi7LNComzzLWgo1VJPv4k5UPiumDOlXaErY1Nf4BhPxnfhTL8ICBc8X4FFFqtwkKspGnaT-UwNCsLRkVng_hd7z4D-rhNkxZtBiDcgJeVPKQkJUYkqZEIPkykTm6TQcsV0PXVrzxNaavgjpl_BBGnpS2X7RGoZLZIFUbyp5Y9GiBXKFyaIZTH_tc8&__tn__=%2CO