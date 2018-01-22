بالفيديو… مستفيدو “عدل” بالرغاية تحت الصدمة

نشر مواطن مستفيد من سكنات “عدل” بحي الكروش بالرغاية شرق العاصمة فيديو صادم لشقته التي كانت في وضعية جد مهترئة.

أين تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” هذا الفيديو على نطاق واسع مطالبين من وزير السكن الوقوف شخصيا على المشاريع.

وأكد صاحب الشقة أنه تفاجأ من وضعية الشقة التي استفاد منها، خاصة وأنه يحلم بها منذ 17 سنة.