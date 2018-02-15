بالفيديو.. مستوطنون صهاينة يقيمون عرسا داخل الحرم الإبراهيمي

تداولت صفحات التواصل الإجتماعي و بعض المواقع العبرية مقطع فيديو يظهر حفل زفاف في الحرم الإبراهيمي الشريف.

واستنكرت الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في الخليل، إقامة هذا عرس صهيوني داخل المسجد الإبراهيمي.

مؤكدة أنه مساس خطير بقدسية المكان الطاهر، ومحملة سلطات الاحتلال تبعات هذا العمل المستهجن.

وعقّبت الأوقاف في بيان لها مساء اليوم الخميس ، على ما تم نشره في بعض المواقع العبرية من مقطع الفيديو.

مبينة أنه بعد التحقق من الموضوع وجدنا أن موظفي الأوقاف لم يلحظوا أي أمر غير عادي في محيط الحرم وداخله.

والأمر الذي يؤكد أن الحفل المذكور تم بعد صلاة العشاء، وهو الوقت الذي يغلق فيه الحرم ويجبر موظفو الأوقاف على مغادرته.

واستهجنت دائرة الأوقاف الفلسطينية ما حدث من مساس خطير بقدسية المكان الطاهر .

وتحمل سلطات الاحتلال تبعات هذا العمل الخطير، خاصة في هذا الوقت الذي يصادف ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف.

الأمر الذي يظهر مدى استخفاف ولا مبالاة الاحتلال ومستوطنيه بمشاعر المسلمين ومقدساتهم.