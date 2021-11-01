بالفيديو.. مسعودي:”أسعى للتألق مع كورتري والالتحاق بالخضر”

كشف المُهاجم الجزائري لفريق كورتري البلجيكي “بلال مسعودي” أنه يهدف للتألق بألوان النادي الذي التحق به في الميركاتو الصيفي المُنقضي، وبعد ذلك الالتحاق بالمُنتخب الوطني.

وفي بورتري أجرته الصفحة الرسمية لنادي كورتري البلجيكي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اللاعب السابق لفريق شبيبة الساورة قال الآخير:”حضرت المواجهة الماضية لفريقي كورتري في البطولة البلجيكية وشاهدت الأجواء في الملعب، الجمهور كان حاضرا بقوة، وساند اللاعبين بكل حرارة”.

وعن أهدافه المُستقبلية قال:”بعد قدومي لنادي كورتري هدفي التألق وتحقيق مشوار كبير في أوروبا، ولما لا الالتحاق بالمنتخب الوطني الذي يبقى حلم أي لاعب جزائري ينشط في الدوريات الأوروبية، أسعى لإفراح أنصار كورتري والشعب الجزائري”.

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وأضاف مسعودي:”أريد السير على خطى يوسف عطال الذي سبق وأن لعب بألوان كورتري البلجيكي وهو الآن يلعب في الدوري الفرنسي مع نيس وحقق مشوار كبير مع المنتخب الوطني”.

وختم هداف أبناء الجنوب الموسم الماضي:”كورتري مدينة هادئة وتحوز على كل ضروريات الحياة وعندما تتوفر هذه الشروط يكون التركيز على التدريبات وفقط”.

وعن علاقته بزميله في كورتري ومواطنه قادري قال:”أعرف عبد القهار قادري قبل التحاقنا بكورتري، الآن نحن نقضي معظم الوقت مع بعض لأننا من بلد واحد”.

وحقق نجم شبيبة الساورة، بلال مسعودي، حلمه بالإحتراف الأوروبي، بعد موسم مميز ختمه كثاني أفضل هدافي البطولة الوطنية بزيارته لشباك المُنافسين في 19 مُناسبة كاملة.

وجاءت صفقة إنتقال اللاعب الى بلجيكا، على شكل إعارة لموسم واحد، حيث يُزامل مواطنه عبد القهار قادري، الذي إلتحق بنفس الفريق خلال الميركاتو المُنقضي، على شكل إعارة هو الآخر قادما من أتلتيك بارادو.