بالفيديو.. مسعودي يجتاز الفحص الطبي مع كورتري

إجتاز المُهاجم السابق لشبيبة الساورة، بلال مسعودي، الفحص الطبي الرسمي مع ناديه الجديد كورتري، والذي كان قد وقع معه في آخر لحظات الميركاتو الصيفي الماضي.

وظهر “الدبابة” مثلما كان يُلقب مع “نسور بشار”، وهو يُجري إختبار قوة التحمل، تحت مُراقبة طبية دقيقة، وهو الذي يُنتظر أن يدخل أجواء المُنافسة الرسمية في الأيام القليلة القادمة.

يُذكر بأن رأس حربة المنتخب الوطني المحلي، لن يكون الجزائري الوحيد في كورتري، بل سيجد مواطنه وزميله في الخضر، عبد القهار قادري، وهو ما سيسمح لهما بالتأقلم سويا مع الأجواء الأوروبية.