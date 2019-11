بالفيديو.. مسلمة تدافع عن عائلة يهودية في ميترو لندن

وتعرض أحد ركاب الميترو لعائلة يهودية، أمس الجمعة، واصفًا اليهود بأنّهم “دجالين وأول بدؤوا تجارة الرقيق”.

ويتدخل راكب آخر للدفاع عن العائلة، ورد عليه المعتدي أنّه سيضربه، قبل أن تنضم الأم المسلمة للدفاع عن اليهودي وأسرته.

وصرّحت “أسماء” حسب الصحافة المحلي، قائلة: “بصفتي إمرأة وأم مسلمة ، أعرف ما يشبه أن أتعرض للهجوم ومحاولة تجريدك من إنسانيتك بسبب إيمانك، لذا لم أستطع الوقوف كمشاهد وهذا يحدث لعائلة أخرى لديها أطفال صغار”.

كما عبرت “أسماء” عن شكرها لكل التفاعل الإيجابي والتأييد والدعم الذي لقته في التعليقات على فيديو الحادثة.

Around noon I witnessed appalling anti Semitic abuse towards this Jewish Family on the northern line. Fair play to other passengers who stood up to him. If you recognise the guy please report to ⁦ @metpoliceuk ⁩ pic.twitter.com/YxzwAnDqTJ

Her name is Asma and in a statement given to IlmFeed she said, "…as a Muslim woman and mother I know what it's like to be attacked and dehumanised for my faith and I couldn't just watch and see this happen to another family with young children." https://t.co/3bUrVdVHFz pic.twitter.com/x78p30xLmN

