بالفيديو.. “مسلوب” حاسم في أول مواجهة مع أم صلال

تألق اللاعب الجزائري “وليد مسلوب” في أول مواجهة له مع فريقه الجديد “أم صلال” الذي استضاف “الخور” أمسية اليوم السبت.
المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 13 من دوري نجوم قطر انتهت بفوز زملاء “مسلوب” بهدف وحيد دون رد.
الهدف الوحيد في المواجهة سجله اللاعب “محمود المواس” في الدقيقة 5 بعد ركنية مُنفذة بإحكام من “وليد مسلوب”.
المواجهة ايضا شهدت مُشاركة المدافع المحوري السابق لمولودية الجزائر “أيوب عزي” من جانب أم صلال طيلة ال90 دقيقة.
🇩🇿 Walid Mesloub's assist on his debut for Umm Salal in the @QSL_EN #TeamDZ pic.twitter.com/8YsUbnmnIj (📽️ via @alkasschannel)
— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) January 25, 2020
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