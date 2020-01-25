بالفيديو.. “مسلوب” حاسم في أول مواجهة مع أم صلال

الرياضة
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بالفيديو.. “مسلوب” حاسم في أول مواجهة مع أم صلال صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تألق اللاعب الجزائري “وليد مسلوب” في أول مواجهة له مع فريقه الجديد “أم صلال” الذي استضاف “الخور” أمسية اليوم السبت.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 13 من دوري نجوم قطر انتهت بفوز زملاء “مسلوب” بهدف وحيد دون رد.

الهدف الوحيد في المواجهة سجله اللاعب “محمود المواس” في الدقيقة 5 بعد ركنية مُنفذة بإحكام من “وليد مسلوب”.

المواجهة ايضا شهدت مُشاركة المدافع المحوري السابق لمولودية الجزائر “أيوب عزي” من جانب أم صلال طيلة ال90 دقيقة.


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