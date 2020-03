بالفيديو.. مسلوب يبصم على رابع تمريرة حاسمة بألوان أم صلال

وشارك وليد مسلوب، أساسيا في مباراة اليوم الخميس، التي جمعت ناديه أم صلال، بالضيف الشحانية، ضمن الجولة الـ17 من الدوري القطري.

ومع انطلاق المباراة، برز الدولي الجزائري السابق، بتقديمه تمريرة الهدف الأول لزميله راؤول بيسيرا، الذي افتتح باب التسجيل لأم صلال في الدقيقية الثانية من عمر المباراة.

وبهذا رفع وليد مسلوب، رصيده إلى أربعة تمريرات حاسمة بألوان أم صلال، الذي انضم إليه في الميركاتو الشتوي المنصرم في صفقة انتقال حر.

🇩🇿🅰️ Assist Walid Mesloub! It took just 60 seconds for the Algerian to get his 4th assist in 5 games for Umm Salal, his volley finds Raul Becerra who heads it in to make it 1-0 @walidmeslouboff 💪 #TeamDZ

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) March 5, 2020