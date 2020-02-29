بالفيديو.. مسلوب يساهم في فوز أم صلال بتمريرة حاسمة

ساهم الدولي الجزائري السابق، وليد مسلوب، في الفوز الذي عاد به فريقه أم صلال، أمس الجمعة، أمام نادي الوكرة، بنتيجة 2-1.

وشارك وليد مسلوب أساسيا في هذه المباراة، أين برز في الدقيقة الـ9 بتقديمه لتمريرة حاسمة جاء من خلالها الهدف الأول لصالح أم صلال.

وتعد هذه ثاني تمريرة حاسمة، يبصم عليها الدولي الجزائري السابق، في الدوري القطري هذا الموسم، بألوان ناديه أم صلال.

يذكر أن وليد مسلوب 34 عاما، انضم لنادي أم صلال، في الميركاتو الشتوي المنصرم، في صفقة انتقال حر.