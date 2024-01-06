بالفيديو ..مسنة تحتفل بعيد ميلادها الـ 100 بقفز المظلات فى فلوريدا

إحتفلت امرأة من ولاية فلوريدا الأمريكية بعيد ميلادها الـ 100 فى السماء. بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث قفزت جليندين هاميلتون بالمظلة في Skydive DeLand يوم 2 جانفي. أمام أصدقائها وعائلتها في اليوم الذي بلغت فيه 100 عام.، وفقا لموقع “ديلى ميل” البريطانى.

واعترفت السيدة البالغة من العمر 100 عام بأنها لم تسأل زوجها عما إذا كان يمانع في القفز بالمظلة، لكنه كان أحد المؤيدين الذين شاهدوها وهي تقفز، وعندما سألها أحد الحضور عن سبب قيامها بالقفز بالمظلة، أجابت: “فقط، لماذا لا؟”.