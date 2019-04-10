بالفيديو ..مسيرات سلمية بمختلف ولايات الوطن بعد تنصيب بن صالح

استجاب عمال مختلف القطاعات الوزارية عبر الوطن، للإضراب الوطني، الذي دعت إليه 16 نقابة مستقلة، رفضا لتولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة وبقاء رموز النظام.

مسيرات سلمية بالعاصمة

خرج اليوم الأربعاء، عمال مختلف القطاعات الوزارية من التربية والصحة ومهندسين في مسيرات سلمية بالعاصمة، والطلبة رافعين شعارات رافضة لتولي بن صالح رئاسة الدولة والمطالبة برحيل كل رموز النظام القديم .

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قسنطينة .. الطلبة في الشارع رفضا لتعيين بن صالح

شهدت و لاية قسنطينة، خروج الطلبة في مسيرات سلمية ، رافعين لافتات وشعارات رافضة لقرار تعيين عبد القادر بن صالح لرئاسة الدولة ” الشعب هو السيد” .

قالمة.. شعارات الجيش الشعب خاوة خاوة”

كما شهدت ولاية قالمة خروج المواطنين من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف القطاعات ، للمطالبة برحيل بقايا النظام رافعين شعرات الجيش الشعب خاوة خاوة”، غاضبون لبن صالح رافعون

عمال ميناء بجاية وسوناطراك في اضراب

شهدت القطاعات الحساسة بولاية بجاية، اضرابات على غرار عمال سوناطراك، وسونالغاز، وقطاعات المالية وعمال البلدية، وعمال BMT وميناء بجاية،

وفقا للصور التي نشرتها الصفحة المحلية “بجاية كن المراقب”، للمطالبة بتغيير النظام.

عمال لادرات المحلية والولائية بالبويرة ينضمون يشلون القطاع

ومن جهتهم، رفض المئات من العمال بمختلف القطاعات العمومية والاقتصادية والتجارية بولاية البويرة الالتحاق بمناصب عملهم صباح اليوم .

حيث اجتمع المحتجون من عمال الإدارات المحلية البلدية والولائية وعمال مختلف المديريات الولائية على غرار عمال مديرية التربية وعمال المؤسسات ذات الطابع التجاري الاقتصادي منهم عمال مؤسسة نفطال وبريد الجزائر واتصالات الجزائر بساحة الوئام .

كما التحق بالمسيرات مختلف فئات المجتمع حتى التلاميذ المتمدرسين .