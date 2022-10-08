بالفيديو: مشاحنات بين سائقين لحافلتين وهما يسيران في الاتجاه المعاكس.. والدرك يتوعد

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك “طريقي” مقطع فيديو يظهر مناورات خطيرة ابطالها سائقين لحافلتين.

وأضهر مقطع الفيديو الذيتم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي مشاحنات بين سائقين لحافلتين للنقل الحضري وهما يسيران في الاتجاه الممنوع.

وإعتبرت ذات المصالح ان ماقام به السائقين سلوك خطير وعنيف يعرض سلامة وحياة المسافرين للخطر. وكذا اصحاب المركبات الذين كانوا في نفس الطريق. بالإضافة إلى انه مناورات خطيرة قد تتسبب في وقوع حادث مرور خطير لا يحمد عقباه.

وأكدت مصالح الدرك في منشورها وبعد معاينة الفيديو انه يتعبر جنحة “تعريض حياة الغير للخطر”، وهذا طبقا لأحكام المادة 290 مكرر من قانون العقوبات. وهذا بالنسبة لكلا السائقين.

ويضيف المنشور مخالفة السير في الإتجاه الممنوع (الإتجاه المعاكس)، منصوص عليها بالمواد 08 ،21 و 90 من المرسوم التنفيذي 04-381 ومعاقب عليها بالمادة 66 /د1 من القانون 01-14 المعدل و المتمم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج .