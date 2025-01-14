بالفيديو.. مشاهد صادمة لابنة تحتجز والدتها وتعذّبها بالعاصمة

في مشاهد تقشعرّ لها الأبدان وتدين التعدي على الأصول، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شابة غريبة الأطوار تحتجز والدتها وتقوم بتعذيبها بطريقة بشعة ببلدية خرايسية بالعاصمة.

الأم مكبّلة بشريط لاصق وملابس رثّة في عز الشتاء

وأظهر الفيديو الذي صوّرته البنت الشابة ونشرته سابقا عبر حسابها على فايسبوك، وتم تداوله على نطاق واسع عبر “السوشل ميديا”، وضعية الأم، وهي مقعدة، بالمطبخ، وكلها أوساخ منتشرة. مكبّلة على وجهها كله بشريط لاصق أسود والقطط والكلاب تحوم من حولها. وهي لا تستطيع حتى الكلام وترتدي ملابس رثّة وبالية في عزّ فصل الشتاء.

كما ظهرت الأم بتسريحة شعر غريبة ولون أحمر جالسة على كرسي تتكئ على عصا طبية، وتصرخ محاولةً الحديث والبحث عن شيء ما. في ظل لامبالاة ابنتها التي بدت غير آبهة بوالدتها، إذ كانت تلعب وتلهو مع القطط والكلاب وتغني.

دعوات بإبلاغ الأمن والتكفل بالمرأة

من جهتهم، دعا روّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة إبلاغ الجيران مصالحَ الأمن من أجل التدخل وتحرير المرأة والتكفل بها. كما دعوا إلى التكفل حتى بالبنت التي أشاروا - حسبهم – إلى أنها تعاني من اضطرابات. خاصة أنه من المستبعد أن يقوم أيّ ابن باحتجاز أحد والدية وتعذيبه وهو في كامل قواه العقلية.

وتهاطلت التعليقات التي كانت مزيجا بين الشفقة على حال الأم والتحسر على البنت التي دخلت في مرحلة عقوق الوالدين. داعين السلطات المعنية إلى التحرك والتكفل بالأمر.