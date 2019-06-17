بالفيديو: مشاهد مقربة لـ”علي حداد” من داخل سيارة الشرطة !

إلتقطت كاميرا النهار، مشاهد حصرية، من داخل السيارة التي كانت تقل رجل الأعمال علي حداد، إلى سجن الحراش.

ويظهر الرئيس السابق للأفسيو، علي حداد، بشكل واضح من داخل سيارة الشرطة.

وأدان قاضي محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، رجل الأعمال علي حداد، بستة أشهر حبس نافذ.

كما تم تغريم علي حداد بمبلغ مالي قدره 50 ألف دينار، ومصادرة جوازي السفر والمبلغ المالي المحجوز.

وتم إدانة علي حداد، في قضية استلام بغير حق لوثيقة وإسقاط باقي التهم.

وتوبع رجل الأعمال المحبوس في سجن الحراش، علي حداد بجنحتي التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب.

وكان وكيل الجمهورية، لمحكمة بئر مراد رايس، قد إلتمس، 18 شهرا حبسا نافذة بحق علي حداد و100 ألف دج غرامة.