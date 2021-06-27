بالفيديو.. مشجعة تتسبب في حادث خطير في طواف فرنسا للدراجات

شهد انطلاق طواف فرنسا للدراجات 2021، حادث غريب، بسبب أحد المشجعات التي تسبب في إصابة العديد من الدراجين.

وقامت أحد المشجعات، برفع لافتة على قارعة الطريق الذي كان يعبره المتسابقين، ما جعلها تعيق حركتهم، لتتسبب في تصادم كبير.

وتعرض العديد من المتسابقين لإصابات متفاوتة، وتعطيل انطلاقتهم في اليوم الأول من هذا السباق.

وصنعت هذه اللقطة الحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما شهدت ردود أفعال كبيرة من محبي ومتابعي السباق الشهير لطواف فرنسا للدراجات.